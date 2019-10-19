Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Под Красноярском с наступлением темноты спасатели прекратят поисковые работы

Александра Арсентьева
15:34 19.10.2019
В зоне русла реки работают свыше 70 спасателей, в случае необходимости группировка участников поисковых работ будет усилена.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: krskstate.ru

С наступлением темноты поисковые работы будут приостановлены на территории Курагинского района Красноярского края, где произошел прорыв дамбы. Спасатели продолжат поиски на следующий день. Об этом рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий происшествия.

По его словам, сейчас первоочередной задачей является поиск пропавших без вести и погибших. Кроме того, нужно установить точный список тех, кто находился в рабочем поселке в момент аварии и мог пострадать.

В зоне русла реки работают свыше 70 спасателей, в случае необходимости группировка участников поисковых работ будет усилена, говорится на официальном портале Красноярского края.

Напомним, в ночь на 19 октября в районе села Щетинкино на реке Сейбе в Курагинском районе произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели, в результате этого затопило несколько рабочих общежитий, в которых проживали почти 80 человек. Общая численность поселка старателей составляет порядка 180 человек.

На данный момент известно о 15 погибших, без вести пропали 13 человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.10.2019, 04:15
Медведев озвучил принципиальную позицию РФ по косовскому вопросу
Дата19.10.2019, 03:00
Минобороны назвало главную задачу созданной в РФ Военно-строительной компании
Дата19.10.2019, 08:52
Бетербиев нокаутировал Гвоздика и объединил два титула чемпиона мира
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата18.10.2019, 14:07
Новые «Аллигаторы» для ВКС: кадры испытаний вертолетов Ка-52
Дата18.10.2019, 09:02
Ценой жизни: два солдата повторили подвиг Матросова при освобождении Белграда
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:45 В стране и мире
Вучич поблагодарил Россию за помощь в военно-технической сфере
15:34 В стране и мире
Видео
Под Красноярском с наступлением темноты спасатели прекратят поисковые работы
15:30 Спорт
Скончался двукратный финалист Кубка Дэвиса Александр Волков
15:20 В стране и мире
Видео
В «Сибзолото» провели выемку документов после трагедии на дамбе
15:06 В стране и мире
Видео
Режим ЧС объявлен в красноярском районе, где прорвало дамбу
События дня
События дня
Умер Алексей Леонов
Взвод-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
США оставили послания военным РФ на брошенной базе в Манбидже
Видео
Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии: видео
Видео
На Аляске самолет с пассажирами повис над водой
Ожесточенная драка между слоном и крокодилом привела к смерти обоих
Умственно отсталая девушка из Волгограда смогла вернуть инвалидность благодаря СМИ
Видео
Мужчина вытолкнул сына из-под колес автобуса, но сам погиб: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.