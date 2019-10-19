Под Красноярском с наступлением темноты спасатели прекратят поисковые работы

С наступлением темноты поисковые работы будут приостановлены на территории Курагинского района Красноярского края, где произошел прорыв дамбы. Спасатели продолжат поиски на следующий день. Об этом рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий происшествия.

По его словам, сейчас первоочередной задачей является поиск пропавших без вести и погибших. Кроме того, нужно установить точный список тех, кто находился в рабочем поселке в момент аварии и мог пострадать.

В зоне русла реки работают свыше 70 спасателей, в случае необходимости группировка участников поисковых работ будет усилена, говорится на официальном портале Красноярского края.

Напомним, в ночь на 19 октября в районе села Щетинкино на реке Сейбе в Курагинском районе произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели, в результате этого затопило несколько рабочих общежитий, в которых проживали почти 80 человек. Общая численность поселка старателей составляет порядка 180 человек.

На данный момент известно о 15 погибших, без вести пропали 13 человек.