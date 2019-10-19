В «Сибзолото» провели выемку документов после трагедии на дамбе
Следователи провели выемку документов из офиса компании, владевшей прииском, на котором погибли вахтовики.
© Видео: Borusio © Фото: Borusio
Сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов из офиса компании «Сибзолото», владевшей прииском, на котором ночью 19 октября погибли вахтовики.
В настоящий момент ведется проверка.
Дамба технологического водоема золотодобывающей артели разрушилась в поселке Щетинкино Курагинского района.
На месте трагедии работают спасатели. По данным ГУ МЧС Красноярского края, 15 человек погибли, о судьбе 13 ничего неизвестно.