В МИД рассказали, как Россия реагирует на агрессию в информационном поле

Сегодня в мире можно наблюдать информационную агрессию, направленную против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что эта атака односторонняя, никаких ответных нападений со стороны РФ не было зафиксировано.

«Я ни разу не видела, чтобы мы что-то кому-то делали плохо в информационной сфере просто потому, что мы так хотим», - уточнила Захарова во время выступления перед участниками Всероссийского патриотического межнационального лагеря молодежи «Поколение».

Тем не менее, представитель ведомства добавила, что регулярные нападки на страну не являются информационной войной, так как российская сторона не отвечает на провокации.