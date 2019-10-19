Режим ЧС объявлен в красноярском районе, где прорвало дамбу

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации на территории Курагинского района Красноярского края, где прорвало дамбу. Об этом рассказали «Звезде» в пресс-службе МЧС по региону.

Глава Красноярского края Александр Усс объявил 21 октября днем траура по погибшим.

Дамба технологического водоема золотодобывающей артели разрушилась в ночь на 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района. В результате в рабочем поселке было затоплено два рабочих общежития временного типа. Жертвами ЧП стали 15 человек, еще 13 пропали без вести.

По информации МЧС, почти 300 человек, 6 вертолетов Ми-8 МЧС России и несколько маломерных судов ГИМС привлекли к ликвидации чрезвычайных ситуаций и поиску пропавших людей.