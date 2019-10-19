Опубликовано видео нападения мужчины с ножом на полицейского в московском метро

Полицейский получил ножевое ранение на станции московского метро «Савеловская». «Звезда» публикует кадры с места происшествия, на них запечатлен момент нападения на сотрудника правоохранительных органов. На помощь к пострадавшему коллеге приходит полицейский, вместе они сумели быстро обезвредить злоумышленника.

«19 октября в 05.50 по московскому времени в подуличном переходе станции метрополитена "Савеловская" мужчина 1991 года рождения нанес ножевое ранение сотруднику полиции. Злоумышленник был незамедлительно задержан и доставлен в подразделение полиции», - сказали в ГУ МВД по Москве.

По словам источника «Звезды», нападение на полицейского совершил пьяный бездомный.

После происшествия старшего сержанта госпитализировали с предварительным диагнозом «проникающее ранение в грудь». Собранные материалы по делу были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.