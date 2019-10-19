В Красноярском крае 21 октября объявлен траур

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 21 октября днем траура по погибшим при прорыве дамбы в Курагинском районе. Во всех городах и районах будут приспущены флаги.

«Александр Усс подписал распоряжение об объявлении 21 октября днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе», - сообщается на сайте администрации Красноярского края.

Также глава региона поручил правительству края во взаимодействии с органами местного самоуправления Курагинского района и федеральными органами исполнительной власти организовать работу по ликвидации последствий происшествия.

В результате трагедии 15 человек погибли, 13 все еще числятся пропавшими без вести.

Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло ночью 19 октября в поселке Щетинкино Курагинского района.