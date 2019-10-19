СК возбудил дело после нападения на полицейского в московском метро

Возбуждено уголовное дело после нападения пьяного мужчины на полицейского в московском метро. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве.

«Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», - сказано в сообщении.

По информации следствия, примерно в 05.50 по московскому времени в подземном переходе станции метро «Савеловская» при проверке документов мужчина нанес удар ножом в грудь 28-летнему полицейскому. Сотрудник правоохранительных органов доставлен в больницу.