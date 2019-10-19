Последствия прорыва дамбы под Красноярском сняли с коптера

«Звезда» публикует кадры из Красноярского края, где на золотодобывающем предприятии прорвало дамбу.

Инцидент произошел в ночь на 19 октября. Два общежития для работников артели были уничтожены. Трагедия унесла жизни 15 человек. Судьба еще 13 сотрудников предприятия неизвестна. Остальные были эвакуированы с места.

Более десяти человек пострадали. Им оказывается медицинская помощь.

Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Ситуацию уже прокомментировал Владимир Путин, который поручил выяснить причины ЧП, а также принять меры по недопущению распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты.