Экс-депутат о трагедии на дамбе: несколько килограммов желтого металла точно того стоили?

Экс-депутат Красноярского городского Совета Виталий Дроздов прокомментировал трагедию с прорывом дамбы в поселке Щетинкино Курагинского района, назвав золотодобытчиков «алчными, оставляющими после себя убитую природу и убитых людей».

«Ради нескольких килограммов золота золотопромышленники разворотили и перегородили четырехметровой дамбой горную реку Сейба», - написал Дроздов в своем Facebook.

Он задался вопросом, стоили ли несколько килограммов золота по меньшей мере 15 погибших и 14 пострадавших.

Сейчас на месте трагедии продолжают работать сотрудники МЧС. Еще 13 человек остаются без вести пропавшими. Контроль за оказанием медицинской помощи пострадавшим взяла на себя лично министр здравоохранения России Вероника Скворцова. А следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей.