У самого большого лайнера в мире загорелся двигатель перед взлетом: видео

Двигатель пассажирского авиалайнера Airbus А380 загорелся прямо в международном аэропорту Инчхон в Южной Корее. Инцидент произошел 18 октября.

Отмечается, что у самого большого серийного лайнера в мире авиакомпании Asiana Airlines, который собирался вылетать в Лос-Анджелес, загорелся один из четырех двигателей в ходе тестирования силового агрегата после техобслуживания.

Экстренные службы аэропорта оперативно потушили самолет, никто из людей не пострадал, а судно не получило критических повреждений, пишет TV Chosun.