«Полная тишина»: сестра пропавшего после прорыва дамбы заявила об отсутствии связи на месте ЧП

В Красноярском крае продолжаются поиски пропавших после прорыва дамбы граждан.

Инцидент произошел в поселке Щетинкино Курагинского района. В его результате были затоплены два общежития. По последним данным, 15 человек погибли, более десятка - пострадали. Судьба еще 13 человек неизвестна.

Брат Ольги Корневой Андрей работал на рудниках на месте ЧП уже восемь лет.

В этом году мужчина получил новый экскаватор и был рад вернуться к работе, рассказывает его сестра. Но сегодня ночью, во время прорыва дамбы, он, скорее всего, находился в эпицентре событий.

«Никто не ожидал, что крайне неудачно он поедет (на золотодобывающую артель - прим. ред.)», - сообщила она.

Поиски Андрея Корнева ведутся. Пока он числится пропавшим без вести.

Сейчас связь на предприятии не работает.

«Я сама звонила в предприятие и везде звонила, и в офис, и везде, и нигде трубку не берут. Полная тишина», - рассказала Ольга телеканалу «Енисей».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.