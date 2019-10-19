Во Флоренции туристы из Китая забыли ребенка в уехавшем в Рим поезде

Во Флоренции туристы из Китая забыли своего сына в поезде, который ехал в Рим.

Родители мальчика решили, что пятилетний ребенок сам вышел из вагона, поэтому искали его на вокзале Санта-Мария-Новелла. Но мальчик остался в поезде, который увез его в Рим. Он был очень напуган и не смог попросить помощи, потому что говорил только по-китайски.

Полицейские на флорентийском вокзале связались с проводником поезда, который нашел ребенка и передал его полицейским на вокзале Термини. Пока родители добирались до Рима, с мальчиком играли местные полицейские, пишет La Repubblica.