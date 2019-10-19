Савченко рассказала, как Порошенко врал про войну в Донбассе

Экс-президент Украины Петр Порошенко врал, что государство выполняет Минские соглашения, которые призваны разрешить конфликт в Донбассе. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко.

«Порошенко раньше врал, что мы их выполняем, а на самом деле ничего не делали. Зеленский на самом деле ищет механизмы, как их выполнить», - сказала Савченко в эфире телеканала NewsOne.

По ее словам, нынешний украинский лидер Владимир Зеленский, в отличие от Порошенко, пытается найти способ выполнить положения этого документа.

Бывший депутат добавила, что все пункты Минских соглашений выполнить непросто, на каждый из них потребуются «определенные действия».

Также Савченко выразила мнение, что для того, чтобы разрешить внутриукраинский конфликт, Киеву нужно поддерживать «во всех возможных форматах» диалог с Москвой.