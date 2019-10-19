Ученые выявили связь между астмой и лишним весом

Исследование ученых показало, что жир имеет способность накапливаться в дыхательных путях и способствовать развитию симптомов респираторных заболеваний и астмы.

Специалисты из университета Западной Австралии провели анализ образцов тканей легких 52 человек, в том числе здоровых больных астмой и здоровых. Результаты сравнили с индексом массы тела испытуемых.

Результаты подтвердили гипотезу: жировая ткань накапливается в стенках дыхательных путей - и чем больше, тем выше ИМТ человека. Как показал анализ тканей легких, стенки дыхательных путей утолщаются в результате накопления жира. Об этом говорится в отчете, опубликованном в European Respiratory Journal.

«Утолщение дыхательных путей ограничивает поток воздуха в легкие и из него, и это частично объясняет, почему у людей с ожирением чаще развиваются особенно тяжелые симптомы астмы», - рассказал один из авторов проведенного исследования Питер Нобл.

Как заявили специалисты, результаты исследования не исключают традиционные теории, которые частично объясняют связь между лишним весом и астмой. Они заверяют, что новое исследование являются дополнением к этому списку.

Ученые планируют найти способы более точного измерения жировой ткани в легких. Кроме того, их интересует, может ли потеря веса сказаться на тяжести протекания астмы или риске ее возникновения, сообщает «Российская газета».