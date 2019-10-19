Женщина узнала на фото с места прорыва дамбы под Красноярском машину мужа

Жена начальника участка на дамбе, прорыв которой случился в Красноярском крае, Снежанна, увидела на опубликованных журналистами фото с места затонувший автомобиль своего мужа Андрея, который не выходит на связь с самого утра.

«На Сейбе не только Андрей, там еще работает сестра, зять и двое моих приемных детей! Один из моих приемных сыновей, Костя, - повар на Сейбе. До Сейбы дозвониться не могу, даже гудков нет», - рассказала женщина сайту «Комсомольской правды».

Сама Снежанна живет в Москве, куда уехала из артели в 2018 году. До этого она была комендантом рабочего поселка, а ее муж - начальником участка.

У Снежанны с Андреем большая семья - трое своих и шестеро приемных детей. Почти все они - взрослые, работающие люди.

Женщина рассказала, что в этом районе все время строят дамбы, но и прорывы иногда случаются. Однако такой серьезный - впервые за долгое время.

В МЧС сообщили, что данных по Андрею нет - он не числится ни в списке пострадавших, ни среди погибших.

Напомним, прорыв произошел в поселке Щетинкино Курагинского района. В данный момент зафиксировано 15 погибших и 14 пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей. На месте продолжают работать сотрудники МЧС.