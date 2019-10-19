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Пятилетняя девочка из России погибла в Турции

Дарья Михалина
12:45 19.10.2019
Ребенок упал с электровелосипеда на горной дороге.
Пятилетняя девочка из России погибла в Турции
© Фото: Artur Widak, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В Турции в результате несчастного случая скончалась пятилетняя девочка из России. Об этом «Звезде» рассказали в Генконсульстве РФ в Анталье.

Вместе с семьей она отдыхала на курорте Кемер, где родители ребенка арендовали трехместный велосипед.

Семья отправилась в каньон Гейнюк. На горной дороге контроль над транспортом был утерян, и велосипед сорвался в пропасть. Взрослые и еще один их ребенок - десятилетний мальчик - отделались легкими травмами, а маленькая девочка сильно пострадала.

Всю семью отвезли в больницу, но девочка умерла на руках у врачей, пишет DHA.

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