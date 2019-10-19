Hubble показал «портал в другое измерение»

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовало фото спиральной галактики NGC 4380, которая напоминает объект из фантастического фильма.

Снимок был получен с помощью космического телескопа Hubble. В NASA заявили, что спиральная галактика на фото выглядит впечатляюще и напоминает кадр из фантастического фильма. Исследователи назвали ее «порталом в другое измерение».

Но на самом деле эта галактика является достаточно распространенной во Вселенной. Подобные системы представляют собой огромные скопления звезд. Часто подобные космические кластеры представляют собой сотни миллиардов космических тел.

Такие галактики имеют форму плоского диска, но нередко в их центре видны выпуклости. Это создает иллюзию «летающей тарелки», если смотреть на нее сбоку.

В данной ситуации спиральные рукава обвивают выпуклое ядро, которое, в свою очередь, светится. Именно там наблюдается наибольшая концентрация звезд в галактике.