Грусть, тоска и русалка: на украшение школьной аллеи на Сахалине ушло полмиллиона рублей

В селе Новом Макаровского района на Сахалине правительство области выделило 500 тысяч рублей на благоустройство школьной аллеи. Как сообщает издание Sakhalin.info, украшением площадки занимались предприниматели села, а также его жители - дети и взрослые.

© Администрация Макаровского городского округа

Однако результат оказался скорее плачевным. Судя по задумке, создатели планировали сделать подобие пушкинского Лукоморья: на дерево, обвив ствол цепью, посадили русалку и кота.

© Администрация Макаровского городского округа

Вокруг других деревьев разбили тряпочный пруд с бумажными лебедями.

© Администрация Макаровского городского округа

Неподалеку установили одну-единственную лавочку с урной, под которые «заботливо» выложили «пятачок» из плитки.

© Администрация Макаровского городского округа