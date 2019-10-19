Грусть, тоска и русалка: на украшение школьной аллеи на Сахалине ушло полмиллиона рублей
В селе Новом Макаровского района на Сахалине правительство области выделило 500 тысяч рублей на благоустройство школьной аллеи. Как сообщает издание Sakhalin.info, украшением площадки занимались предприниматели села, а также его жители - дети и взрослые.
Однако результат оказался скорее плачевным. Судя по задумке, создатели планировали сделать подобие пушкинского Лукоморья: на дерево, обвив ствол цепью, посадили русалку и кота.
Вокруг других деревьев разбили тряпочный пруд с бумажными лебедями.
Неподалеку установили одну-единственную лавочку с урной, под которые «заботливо» выложили «пятачок» из плитки.
«Силами предпринимателей села, его жителей - детей и взрослых - преобразили эту аллею и сделали ее одной из достопримечательностей села Новое», - сообщила администрация Макаровского городского округа.