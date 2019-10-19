Путин поручил оказать помощь пострадавшим после прорыва дамбы под Красноярском

Владимир Путин выслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и главы Красноярского края Александра Усса об аварии на дамбе рядом с населенным пунктом Щетинкино. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущению распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты», - сообщил представитель Кремля.

Напомним, в ночь на 19 октября в районе поселка Щетинкино разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. В результате происшествия в рабочем поселке было затоплено два рабочих общежития временного типа. Жертвами ЧП стали 15 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести. Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело.