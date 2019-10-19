Опубликованы кадры тушения пожара, унесшего жизни пятерых детей под Ярославлем
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
© Видео: Следственный комитет Российской Федерации, Youtube © Фото: СК РФ
Следственный комитет опубликовал кадры тушения крупного пожара, разгоревшегося в Ростове.
Трагедия унесла жизни шестерых человек, из них пятеро - дети. Судьба одного взрослого неизвестна. Его поиски продолжаются.
Все пострадавшие жильцы были доставлены в больницу.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Следователи и криминалисты продолжают работать на месте. Расследование дела продолжается.