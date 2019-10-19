Число жертв прорыва дамбы под Красноярском увеличилось до 15

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 15. Об этом сообщили в краевом главке МЧС.

Отмечается, что 13 человек все еще числятся пропавшими без вести, пишет РБК.

Напомним, трагедия произошла в поселке Щетинко Курагинского района. Процесс оказания медицинской помощи 14 пострадавшим взяла под личный контроль министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.