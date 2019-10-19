Новые поправки: как изменится жизнь россиян с 1 ноября

Последний осенний месяц внесет ряд изменений в жизнь россиян.

1. «Суверенный Интернет»

Так, начиная с 1 ноября 2019 года, стартуют процесс перехода операторов на национальную доменную зону и отказ от использования мировой Сети.

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Напомним, проект был одобрен в первом чтении в Госдуме. Он подразумевает формирование единой национальной Сети внутри страны. Стоит отметить, что доступ к иностранным сайтам останется, а функционал пользователей не будет ограничен.

2. Охрана труда

Новые правила охраны труда работников строительных объектов вступают в силу. Исходя их них, работодатель обязуется проводить оценки сотрудников на объекте, что поможет избежать ЧП на опасных объектах и предвидеть риски.

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3. Электронная сертификация молочных продуктов

С 1 ноября 2019 года электронной сертификации подлежат все готовые молочные продукты, что позволяет следить за производством и дальнейшими передвижениями товара до момента его приобретения потребителем. Предполагается, что нововведения помогут в борьбе с фальсификатом и некачественной продукцией.

4. Штраф за нескошенный борщевик

Владельцев участков обязуют удалять борщевик, так как сок, содержащийся в растении, вызывает аллергическую реакцию и повреждает кожу. Закон распространяется как на физические, так и на юридические лица.

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Сумма штрафа для рядовых дачников варьируется от 2 до 5 тысяч рублей. В случае с юридическими лицами, от организаций могут заплатить вплоть до миллиона рублей.

5. Электронная форма ПТС

До указанной даты каждый водитель может поменять бумажный паспорт на электронный. Решение о внедрении электронной формы ПТС было одобрено правительством еще в 2017 году, но порядок перехода откладывался несколько раз.

© Алексей-Сухоруков, РИА-Новости

6. Оснащение тахографами

Все грузовые машины необходимо будет оснастить тахографами. Требование распространяется на все машины весом более трех с половиной тонн. При этом штраф за отсутствие тахографа повысится.

7. Отчеты негосударственных пенсионных фондов

© Алексей Сухоруков, РИА Новости

До конца ноября все негосударственные пенсионные фонды должны будут предоставить отчетность в Пенсионный Фонд РФ. Речь идет об информации о доходах и расходах от инвестирования накоплений граждан.