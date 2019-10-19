Новые поправки: как изменится жизнь россиян с 1 ноября
Последний осенний месяц внесет ряд изменений в жизнь россиян.
1. «Суверенный Интернет»
Так, начиная с 1 ноября 2019 года, стартуют процесс перехода операторов на национальную доменную зону и отказ от использования мировой Сети.
Напомним, проект был одобрен в первом чтении в Госдуме. Он подразумевает формирование единой национальной Сети внутри страны. Стоит отметить, что доступ к иностранным сайтам останется, а функционал пользователей не будет ограничен.
2. Охрана труда
Новые правила охраны труда работников строительных объектов вступают в силу. Исходя их них, работодатель обязуется проводить оценки сотрудников на объекте, что поможет избежать ЧП на опасных объектах и предвидеть риски.
3. Электронная сертификация молочных продуктов
С 1 ноября 2019 года электронной сертификации подлежат все готовые молочные продукты, что позволяет следить за производством и дальнейшими передвижениями товара до момента его приобретения потребителем. Предполагается, что нововведения помогут в борьбе с фальсификатом и некачественной продукцией.
4. Штраф за нескошенный борщевик
Владельцев участков обязуют удалять борщевик, так как сок, содержащийся в растении, вызывает аллергическую реакцию и повреждает кожу. Закон распространяется как на физические, так и на юридические лица.
Сумма штрафа для рядовых дачников варьируется от 2 до 5 тысяч рублей. В случае с юридическими лицами, от организаций могут заплатить вплоть до миллиона рублей.
5. Электронная форма ПТС
До указанной даты каждый водитель может поменять бумажный паспорт на электронный. Решение о внедрении электронной формы ПТС было одобрено правительством еще в 2017 году, но порядок перехода откладывался несколько раз.
6. Оснащение тахографами
Все грузовые машины необходимо будет оснастить тахографами. Требование распространяется на все машины весом более трех с половиной тонн. При этом штраф за отсутствие тахографа повысится.
7. Отчеты негосударственных пенсионных фондов
До конца ноября все негосударственные пенсионные фонды должны будут предоставить отчетность в Пенсионный Фонд РФ. Речь идет об информации о доходах и расходах от инвестирования накоплений граждан.