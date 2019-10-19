Пьяный мужчина ранил ножом полицейского на станции метро «Савеловская» в Москве
После происшествия старший сержант был госпитализирован с предварительным диагнозом «проникающее ранение в грудь».
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Сотрудник полиции получил ножевое ранение на станции московского метро «Савеловская». Об этом рассказали «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.
«19 октября в 05.50 по московскому времени в подуличном переходе станции метрополитена "Савеловская" мужчина 1991 года рождения нанес ножевое ранение сотруднику полиции. Злоумышленник был незамедлительно задержан и доставлен в подразделение полиции», - сказали в ведомстве.
По словам источника «Звезды», нападение на сотрудника правоохранительных органов совершил пьяный бездомный.
После происшествия старший сержант был госпитализирован с предварительным диагнозом «проникающее ранение в грудь». Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.