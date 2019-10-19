Потерявшуюся в томографе пациентку врачи искали 6 часов

Медики одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования. Женщину искали шесть часов. Инцидент произошел несколько дней назад.

Дочь потерпевшей рассказала, что ее мать пошла в больницу и исчезла. Женщина забеспокоилась и уже обратилась в полицию.

Пенсионерку искали шесть часов по всей больнице - в итоге нашли в томографе, который стоял в запертом кабинете. Христова отметила, что она услышала стук каблуков и стала звать на помощь.

Позже выяснилось, что ассистент рентгенолога положила женщину в томограф, зафиксировала ее, закрыла дверь и ушла. В настоящий момент она находится в отпуске, однако не известно, отправилась ли она отдыхать сразу или через какое-то время. Девушке грозят штраф и выговор.

Руководство клиники уверяет, что длительное пребывание в томографе не отразится на здоровье Христовой, так как аппарат не был включен. Однако близкие женщины все равно собираются подавать в суд, пишет Nova.