Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта

Финская журналистка Йенни Йесканен поделилась своими впечатлениями от поездки из Петербурга в Мурманск на плацкарте.

Плацкартный вагон она сравнила с хостелом, в котором вместе размещают и мужчин, и женщин. По словам сотрудницы СМИ, пассажиры вели себя прилично.

«Я переживала, что в одном вагоне со мной может оказаться шумная компания любителей выпить, но вместе со мной ехали семьи с детьми, семейные пары и женщины, которые ехали в одиночку», - пишет она в материале для Helsingin Sanomat.

Автор заметила, что россияне предпочитают запастись продуктами в длительную поездку, а не покупать еду в поезде.

По мнению Йесканен, жителям России следует выбирать места для отдыха, куда можно добраться поездом. Она напомнила, что внутри страны таких мест много.

Журналистка отметила красоту российской природы, за которой можно наблюдать со стороны.