В Минздраве рассказали о помощи пострадавшим при прорыве дамбы под Красноярском

Процесс оказания медицинской помощи пострадавшим в результате прорыва дамбы под Красноярском находится под личным контролем министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.

«По имеющимся в настоящее время данным, в Курагинскую районную больницу эвакуированы 14 человек, трое в тяжелом состоянии с различными травмами, 11 человек - в состоянии средней тяжести», - сообщили в Минздраве «Звезде».

Из краевой клинической больницы Красноярска в Курагинский район вылетели два анестезиолога-реаниматолога, нейрохирург, травматолог, абдоминальный хирург и два фельдшера.

Тяжело пострадавших пациентов доставят в Красноярскую краевую больницу рейсом санавиации. В ведомстве отметили, что эвакуация людей в федеральные медучреждения не требуется.

Для оказания медпомощи тем, кто в настоящий момент находится в пункте временного размещения, организуют медпункт.

Трагедия произошла в поселке Щетинкино Курагинского района. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели по меньшей мере 13 человек.