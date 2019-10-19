В Минздраве рассказали о помощи пострадавшим при прорыве дамбы под Красноярском
Процесс оказания медицинской помощи пострадавшим в результате прорыва дамбы под Красноярском находится под личным контролем министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.
«По имеющимся в настоящее время данным, в Курагинскую районную больницу эвакуированы 14 человек, трое в тяжелом состоянии с различными травмами, 11 человек - в состоянии средней тяжести», - сообщили в Минздраве «Звезде».
Из краевой клинической больницы Красноярска в Курагинский район вылетели два анестезиолога-реаниматолога, нейрохирург, травматолог, абдоминальный хирург и два фельдшера.
Тяжело пострадавших пациентов доставят в Красноярскую краевую больницу рейсом санавиации. В ведомстве отметили, что эвакуация людей в федеральные медучреждения не требуется.
Для оказания медпомощи тем, кто в настоящий момент находится в пункте временного размещения, организуют медпункт.
Трагедия произошла в поселке Щетинкино Курагинского района. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели по меньшей мере 13 человек.