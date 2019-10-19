В закон о домашнем насилии включат изгнание виновного из квартиры

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) подготовил законопроект, в котором предложено закрепить понятие «семейно-бытовое насилие» и права пострадавших от него. Исходя из инициативы СПЧ, пострадавший может получить право обращаться за защитным предписанием.

По мнению зампредседателя комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной, целью законопроекта является не введение дополнительных или более строгих санкций, а предусмотрение превентивной меры по профилактике насилия.

«Предусмотренные законопроектом меры не являются наказаниями за правонарушение, это временные меры по недопущению новых или более тяжких правонарушений и по защите пострадавших», - цитирует РБК депутата.

Напомним, законопроект о семейно-бытовом насилии разрабатывается в Совете Федерации по поручению Валентины Матвиенко, а предложения СПЧ станут его основой.

Согласно законопроекту, жертвам насилия будут выдавать защитные ордера, которые запрещают нарушителю приближаться к пострадавшему, вводят для нападавшего требование прохождения специальной психологической программы; в ряде случаев обязывают его покинуть место совместного проживания вне зависимости от того, кто является собственником, и передать жертве насилия его личные вещи и документы, а также возместить моральные и имущественный ущерб.