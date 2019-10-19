Острая сенсация: ученые рассказали о влиянии перца на развитие рака

Вещество капсаицин, который присутствует в перце чили и дает остроту продукту, уменьшает метастазирование рака легких. Об этом заявили американские ученые из Университета Маршалла.

По их словам, при метастазировании капсаицин блокирует активацию белка Src, который отвечает за выживание и смертность клеток. В связи с этим вещество может стать основой для разработки противораковых препаратов.

В настоящее время специалисты занимаются поиском аналога вещества из чили. Дело в том, что у капсаицина имеется ряд побочных эффектов. Например, он может спровоцировать раздражение ЖКТ и спазмы желудка, сообщает сайт Food. news.