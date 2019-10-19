Перестрелки, трупы и горящие авто: кадры из Мексики после задержания сына Коротышки

Одного из лидеров картеля «Синалоа» Овидио Гусмана Лопеса, который является сыном наркобарона по кличке Коротышка, освободили вскоре после ареста. Он был задержан во время уличных боев в Кулиакане.

Власти решили его отпустить, чтобы не подвергать опасности жизни людей.

Мужчина является руководителем наркокартеля «Синалоа». Когда его сторонники узнали о задержании, они тотчас напали на город. «Звезда» публикует кадры с места, на них видно, что на улицах города велись перестрелки, горели автомобили, частично населенный пункт был перекрыт.

По словам властей, во время происшествия по меньшей мере восемь человек были убиты и 16 ранены.