Челябинск завалило снегом: видео
На кадрах видно, что снег лег достаточно плотным слоем на землю. Местами на дорогах образовалась гололедица.
© Видео: maksgri, YouTube © Фото: maksgri, YouTube
В Челябинске вчера, 18 октября, прошел сильный снег. Местные жители публикуют видео погодного явления.
На кадрах видно, что снег лег достаточно плотным слоем на землю. Местами на дорогах образовалась гололедица.
По данным Gismeteo, сегодня в Челябинске также ожидается снегопад, при этом дневная температура составит 0 градусов. Однако следующая неделя станет достаточно теплой и дождливой для города - столбик термометра повысится до +12 градусов.