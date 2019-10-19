Поспешное отступление: что осталось от брошенной американской базы в Манбидже

Съемочная группа «Звезды» побывала на брошенной в Манбидже американской базе. Здесь военные США находились около трех лет. В их распоряжении было около 15 единиц боевой техники, на которой осуществлялся патруль окрестностей.

Сейчас регион контролируют правительственные войска.

В одной из палаток располагалась медицинская служба. Остальные - жилые. Всего база служила временным «домом» для порядка трехсот военных. Досуг американцев был весьма разнообразен: на полу можно увидеть журналы, DVD диски, игральные карты и даже клюшку для гольфа.

На кухне базы остались еда и пустые бутылки. Видно, что отступление с базы было поспешным и неожиданным даже для самих американских солдат. Вероятно, перед уходом военные устроили небольшую «прощальную вечеринку».

Рядом находится помещение под замком и со звукоизоляцией, где, скорее всего, заседало командование базы. Мониторы и оргтехника, вполне вероятно содержащие секреты, разбиты.

Военные, кажется, успели вывезти только оружие, боеприпасы и эвакуировать часть техники. Зато для преемников оставили послания:

«Америка наблюдает. Всегда наблюдает».

Или:

«С любовью от армии».

По словам сирийских военных, которые теперь контролируют объект, почти все остальное оборудование, которое бросили здесь американцы, работает. В этом регионе Соединенные Штаты оставили еще одну военную базу - в окрестностях населенного пункта Дадат. Сейчас она тоже под охраной правительственных войск.