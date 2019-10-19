Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

Поспешное отступление: что осталось от брошенной американской базы в Манбидже

Павел Ремнев
10:31 19.10.2019
Российские журналисты побывали на брошенной американской военной базе в окрестностях сирийского города Манбидж, где размещались элитные подразделения передовых авианаводчиков JTAC.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Съемочная группа «Звезды» побывала на брошенной в Манбидже американской базе. Здесь военные США находились около трех лет. В их распоряжении было около 15 единиц боевой техники, на которой осуществлялся патруль окрестностей.

Сейчас регион контролируют правительственные войска.

В одной из палаток располагалась медицинская служба. Остальные - жилые. Всего база служила временным «домом» для порядка трехсот военных. Досуг американцев был весьма разнообразен: на полу можно увидеть журналы, DVD диски, игральные карты и даже клюшку для гольфа.

На кухне базы остались еда и пустые бутылки. Видно, что отступление с базы было поспешным и неожиданным даже для самих американских солдат. Вероятно, перед уходом военные устроили небольшую «прощальную вечеринку».

Рядом находится помещение под замком и со звукоизоляцией, где, скорее всего, заседало командование базы. Мониторы и оргтехника, вполне вероятно содержащие секреты, разбиты.

Военные, кажется, успели вывезти только оружие, боеприпасы и эвакуировать часть техники. Зато для преемников оставили послания:

«Америка наблюдает. Всегда наблюдает».

Или:

«С любовью от армии».

По словам сирийских военных, которые теперь контролируют объект, почти все остальное оборудование, которое бросили здесь американцы, работает. В этом регионе Соединенные Штаты оставили еще одну военную базу - в окрестностях населенного пункта Дадат. Сейчас она тоже под охраной правительственных войск.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.10.2019, 04:15
Медведев озвучил принципиальную позицию РФ по косовскому вопросу
Дата19.10.2019, 03:00
Минобороны назвало главную задачу созданной в РФ Военно-строительной компании
Дата19.10.2019, 08:52
Бетербиев нокаутировал Гвоздика и объединил два титула чемпиона мира
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата18.10.2019, 14:07
Новые «Аллигаторы» для ВКС: кадры испытаний вертолетов Ка-52
Дата18.10.2019, 09:02
Ценой жизни: два солдата повторили подвиг Матросова при освобождении Белграда
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
10:31 В стране и мире
Видео
Поспешное отступление: что осталось от брошенной американской базы в Манбидже
05:00 Эксклюзив
Видео
Разбитая техника, бутылки и игральные карты: как выглядит брошенная база США в Манбидже
23:18 В стране и мире
Эрдоган обсудит с Путиным вывод курдов из Манбиджа
22:00 В стране и мире
Военные Сирии сбили два беспилотника боевиков в Латакии
21:32 В стране и мире
Пентагон не будет участвовать в обеспечении создания зоны безопасности в Сирии
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
11:03 В стране и мире
Видео
В Минздраве рассказали о помощи пострадавшим при прорыве дамбы под Красноярском
10:40 В стране и мире
Несостоявшиеся похороны: в Индии во время прощания «воскрес» покойник
10:34 В стране и мире
Видео
Челябинск завалило снегом: видео
10:31 В стране и мире
Видео
Поспешное отступление: что осталось от брошенной американской базы в Манбидже
10:18 В стране и мире
Острая сенсация: ученые рассказали о влиянии перца на развитие рака
События дня
События дня
Умер Алексей Леонов
Взвод-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
США оставили послания военным РФ на брошенной базе в Манбидже
Видео
Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии: видео
Видео
На Аляске самолет с пассажирами повис над водой
Ожесточенная драка между слоном и крокодилом привела к смерти обоих
Умственно отсталая девушка из Волгограда смогла вернуть инвалидность благодаря СМИ
Видео
Мужчина вытолкнул сына из-под колес автобуса, но сам погиб: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.