Несостоявшиеся похороны: в Индии во время прощания «воскрес» покойник
Когда тело уже собирались опустить в могилу, кто-то из присутствующих заметил, что «покойник» пошевелил головой.
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В Индии во время похорон 55-летний мужчина пришел в сознание и покачал головой.
Мужчина потерял сознание, когда пас коз. Родственники решили, что он умер, и устроили ему похороны.
Когда тело мужчины уже собирались опустить в могилу, кто-то из присутствующих на кладбище заметил, что «покойник» пошевелил головой.
В результате мужчину отправили в больницу, врачи у него обнаружили сильную лихорадку, из-за нее он потерял сознание и казался мертвым, сообщает издание Asia One.