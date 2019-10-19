Несостоявшиеся похороны: в Индии во время прощания «воскрес» покойник

В Индии во время похорон 55-летний мужчина пришел в сознание и покачал головой.

Мужчина потерял сознание, когда пас коз. Родственники решили, что он умер, и устроили ему похороны.

Когда тело мужчины уже собирались опустить в могилу, кто-то из присутствующих на кладбище заметил, что «покойник» пошевелил головой.

В результате мужчину отправили в больницу, врачи у него обнаружили сильную лихорадку, из-за нее он потерял сознание и казался мертвым, сообщает издание Asia One.