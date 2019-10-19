«Не только политически»: Россия ответит на размещение баз НАТО у своих границ

Россия готова ответить на размещений баз НАТО вблизи своих границ, если страны альянса передут от слов о желании это сделать к реальному наращиванию сил, заявил Дмитрий Медведев.

Премьер-министр России подчеркнул, что Москва заинтересована в обеспечении собственной безопасности и не позволит «понатыкать базы НАТО» в непосредственном окружении.

«Мы всегда отвечали на это и будем отвечать - и политически, и в военном смысле», - подчеркнул Медведев в интервью сербской газете «Вечерние новости».

Медведев посетит Белград 19 октября по приглашению президента Сербии Александра Вучича и примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, а также проведет переговоры с руководством республики.