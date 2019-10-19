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Медведев рассказал, что в Европе устали от устремлений США доминировать

Василиса Морозова
00:06 19.10.2019
Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что Вашингтон призывает европейские страны покупать американское оружие вместо российского газа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

США наносят вред тем, что пытаются доминировать во всем мире, в том числе и в Европе, уверен премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, европейские страны уже устали от этих попыток американской стороны.

«США нравятся только то, что придумывают в кабинетах Белого дома, а также Госдепартамента. В Вашингтоне нравятся только те идеи, которые в конечном счете ведут к экономическому благосостоянию Соединенных Штатов. Они всячески это продвигают, это не секрет, это основной курс США. Отсюда и эти заявления, что Россия ту или иную сторону поддерживает или вред наносит», - заявил Медведев.

По его словам, основная угроза идет от Вашингтона, который навязывает свои желания другим государствам.

«На самом деле основной вред приносят как раз эти устремления Соединенных Штатов Америки доминировать во всем мире, в том числе на Балканах и в Европе. Кстати сказать, от этих устремлений, или от этих желаний, устали и в самой Европе», - подчеркнул глава российского правительства.

Медведев считает, что США хочет, чтобы «все оружие было американским», а страны покупали его именно у них, отмечая, что они тратят мало денег на оружие. Кроме того, Европа закупает газ у России, а не у Соединенных Штатов.

«Хотя Россия вроде бы близко к Европе, а Америка далеко, вы должны наш газ покупать, прежде всего сжиженный природный газ, поэтому откажитесь от "Северного потока-2", прекратите работу по "Турецкому потоку"… Ну и так далее», - пояснил Медведев в интервью сербской газете «Вечерние новости» перед визитом в Белград.

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