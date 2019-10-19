ООН: невыдача виз США дипломатам сказывается на работе организации

Ситуация с невыдачей дипломатам виз США напрямую влияет на возможность функционирования институтов ООН в Нью-Йорке. Как заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, организация находится в постоянном контакте с властями принимающей страны, стараясь разрешить визовые проблемы.

«Генеральный секретарь (Антониу Гутерриш) лично поднимал эту тему. Очень важно, чтобы проблема была решена, потому что это влияет на то, как ООН может функционировать здесь», - цитирует Дюжаррика ТАСС.

Дюжаррик не смог ответить на вопрос, насколько сложным стал бы перенос работы Первого комитета Генассамблеи ООН в другой город. Напомним, с таким предложением выступила Российская Федерация в связи с невыдачей виз нескольким нашим дипломатам. Однако представитель генсека признал, что данное действие повлекло бы экономические издержки.

Треть российской делегации в составе 18 дипломатов не смогла получить визы США, которые были необходимы, чтобы принять участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН.