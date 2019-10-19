ООН должна играть центральную роль в мировой политике, заявил Медведев

В настоящее время ООН должна играть центральную роль в мировой политике, организация еще не исчерпала своего потенциала. Об этом заявил российский премьер Дмитрий Медведев в интервью сербской газете «Вечерние новости» перед визитом в Белград.

«Центральную роль здесь должна играть Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности ООН, потому что это главная, ведущая международная организация. Но важны и региональные организации, и другие крупные организации, такие, как БРИКС, например, новые объединения, как ШОС», - уверен Медведев.

Премьер-министр РФ напомнил о важном международном объединении – G20, которое было сформировано более 10 лет назад. По его мнению, экономические проблемы необходимо решать при участии большего количества государств.

«Идеальной моделью, подчеркиваю, конечно, является Организация Объединенных Наций. Она не исчерпала своего потенциала, как об этом иногда пытаются сказать в тех или иных государствах», - добавил Медведев.

Премьер также сказал, что недавно большая часть мировых проблем решалась на «восьмерке» (G8), в которой ранее принимала участие и РФ.

«Потом нас оттуда выставили, сказав, что "вы нам не подходите", а сейчас активно начинают из разных стран снова манить, говорить: "Мы готовы вас снова позвать, принять" и так далее», - отметил он, пояснив, что в настоящее время рассматривать мировые вопросы в формате G8 «невозможно».

Время однополярного мира прошло, что «совершенно очевидно», подчеркнул российский премьер. По его мнению, «деление мира на части очень плохо, потому что это ведет к отсутствию коммуникаций и взаимопонимания».

«Если мы будем выстраивать международные отношения на принципах многополярного мира, взаимозависимости, уважения к суверенитету друг друга, отказавшись от попыток навязать какие-то свои рецепты построения современного государства и общества, которые основаны на национальной практике, вот тогда мы сможем договориться даже с теми государствами, с которыми у нас сейчас не все получается», - заявил Медведев.

Глава российского кабмина также выразил уверенность, что РФ с Сербией в таких переговорах смогут сказать «свое веское слово».