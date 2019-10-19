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Медведев заявил о недопустимости ревизии итогов Второй мировой войны

Валентина Пескова
00:22 19.10.2019
Премьер-министр России дал интервью сербскому СМИ в преддверии визита в Сербию в рамках участия в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда.
© Видео: издание «Вечерние новости» © Фото: ТРК "Звезда"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 19 октября посетит Сербию, где примет участие в праздновании 75-летней годовщины освобождения Белграда. Накануне Медведев дал интервью сербской газете «Вечерние новости», в котором речь зашла о неустанных попытках Запада переписать историю и исказить логику событий. Особенно в том, что касается итогов Второй мировой войны.

«Самое прискорбное, что пытаются переписать не какие-то отдельные события, а исказить историческую логику, последовательность событий. Пытаются по сути переписать исторический тренд, повернуть все вспять. И это особенно недопустимо. Когда речь идет о таких тяжелейших испытаниях, которые выпали на долю человечества в ХХ веке, я имею в виду Вторую мировую войну», - сказал премьер-министр.

По словам Медведева, людям старшего поколения всегда казалось, что никакой ревизии в итогах войны быть не может. И в данном случае черное следует называть черным, а белое - белым: фашизм - это фашизм.

«Нужно помнить о том, кто принес самую высокую цену на алтарь Победы, чьими усилиями эта Победа была достигнута. И в этом смысле тот Союз, который у нас был, и та совместная борьба, которую мы вели - это очевидно и не должно подвергаться никаким сомнениям», - заявил премьер.

Как отметил глава кабмина РФ, некоторые школьники на Западе утверждают, что Европу освободили от фашизма Соединенные Штаты Америки. Однако в России прекрасно знают, что это не так.

«Во всяком случае Европа была освобождена в значительной степени усилиями Советского Союза, но, конечно, и при поддержке союзников из других стран. Я считаю, что задача наших стран и историков, и в РФ и в Сербии, заключается в том, чтобы этим попыткам противостоять», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Отметим, что десять лет назад, в октябре 2009 года, Медведев, будучи президентом РФ, также посетил Сербию на годовщину освобождения Белграда.

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