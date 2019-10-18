Разнес в щепки: неизвестный с помощью погрузчика уничтожил мебель на $2 млн

Фронтальный погрузчик уничтожил мебель стоимостью два миллиона долларов, хранящуюся на складе во Флориде.

Ранее торговец мебелью Дэвид Флетчер заключил сделку с некой Кристи Харрис, в рамках которой подразумевалась продажа всех товаров за два миллиона долларов. Однако женщина не располагала такой суммой и попросила оплатить в два этапа.

Однако, получив первый платеж в миллион, Флетчер заметил, что женщина использует название его бизнеса в качестве собственного. По телефону он объяснил, что это неприемлемо и тогда женщина попросту перестала выплачивать долг. Более того, Харрис подала в суд на Флетчера за мошенничество, нарушение контракта, обманные и недобросовестные методы торговли и преднамеренное вмешательство в деловые отношения.

Она утверждает, что Флетчер согласился продать ей свою компанию, но никогда не передавал активы и требует три миллиона долларов в качестве компенсации.

Позднее Харрис получила уведомление о том, что до 1 октября необходимо убрать всю мебель со склада. За два дня до наступления даты неизвестный протаранил всю мебель на тяжелой технике, уничтожив всю мебель. Кадры публикует газета Daily Mail.