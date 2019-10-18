Пропавшего на Урале школьника нашли живым

Пропавшего в поселке Бобровский Свердловской области десятилетнего школьника нашли живым. Об этом рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

О пропаже ребенка сообщили в правоохранительные органы вчера вечером, 17 октября. К поиску присоединились волонтеры отряда «Лизы Алерт».

«История с исчезновением ребенка закончилась благополучно. Сегодня утром сотрудники службы уголовного розыска территориального отдела внутренних дел обнаружили его у здания местной администрации живым и здоровым. Его только что доставили в дежурную часть для передачи законным представителям. Руслан и ранее состоял на учете в полицейской службе по делам несовершеннолетних за систематические уходы. Но затем у него тяга к путешествиям пропала, и с учета его сняли. А этой осенью у него вновь возобновились уходы», - рассказал «Звезде» Горелых.

Оказалось, что этот случай - далеко не первый, когда ребенок уходил «гулять». Последний раз это случилось два дня назад, правда, мальчика очень быстро удалось найти.

Горелых отметил, что ребенок может спокойно по пути в школу оставить рюкзак у остановки общественного транспорта и пойти на прогулку в соседний поселок.