Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Новосибирске загорелись два жилых дома: видео

Дарья Муромова
09:14 18.10.2019
Пожар охватил 600 квадратных метров.
© Видео: NGS News © Фото: NGS News

В Новосибирске загорелись два частных дома, во время тушения произошел взрыв газового баллона. Известно, что ЧП случилось на улице Хилокской сегодня, 18 октября.

Пожар охватил 600 квадратных метров, сейчас он потушен, проводится проливка, сообщили «Звезде» в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

«В результате данного пожара погибших и пострадавших нет. Пожарно-спасательным подразделением было эвакуировано четыре газовых баллона, один баллон в период тушения взорвался», - сказали в ведомстве.

Отмечается, что в тушении пожара участвовали 70 спасателей и 22 единиц техники.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.10.2019, 00:04
В Кремле прокомментировали договор США и Турции по Сирии
Дата18.10.2019, 08:51
Панков и делегация ВС РФ возложили цветы к мемориалу советским воинам в Китае
Дата18.10.2019, 04:33
Дина Аверина признана лучшей спортсменкой Европейских игр
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата17.10.2019, 21:57
«Ярс», «Искандер», морской запуск и авиация: как прошли учения «Гром-2019»
Дата18.10.2019, 00:00
«Бои шли за каждую улицу, дом и даже этаж»: уникальные документы об освобождении Белграда
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
09:26 В стране и мире
Подозреваемый в убийстве молодой матери в Екатеринбурге месяц ездил по городу на угнанном авто
09:14 В стране и мире
Видео
В Новосибирске загорелись два жилых дома: видео
09:02 Вопросы истории
Видео
Ценой жизни: два солдата повторили подвиг Матросова при освобождении Белграда
08:51 Армия
Панков и делегация ВС РФ возложили цветы к мемориалу советским воинам в Китае
08:38 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры ожесточенных столкновений националистов с антифашистами в Испании
События дня
События дня
Умер Алексей Леонов
Взвод-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названа предполагаемая причина смерти школьницы в Новосибирске
Видео
Восстановлению не подлежат: последствия мощного обстрела жилых домов под Донецком
«С лицом большие проблемы»: Сафронов отказался рисовать Ротару
Видео
Самолет Москва - Пхукет сел в Ташкенте из-за дебошира
«Сваты» могут сменить название из-за ухода актеров
Видео
Черный юмор: покойник развеселил родственников на своих похоронах
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.