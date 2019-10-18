В Новосибирске загорелись два жилых дома: видео

В Новосибирске загорелись два частных дома, во время тушения произошел взрыв газового баллона. Известно, что ЧП случилось на улице Хилокской сегодня, 18 октября.

Пожар охватил 600 квадратных метров, сейчас он потушен, проводится проливка, сообщили «Звезде» в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

«В результате данного пожара погибших и пострадавших нет. Пожарно-спасательным подразделением было эвакуировано четыре газовых баллона, один баллон в период тушения взорвался», - сказали в ведомстве.

Отмечается, что в тушении пожара участвовали 70 спасателей и 22 единиц техники.