Подозреваемый в убийстве молодой матери в Екатеринбурге месяц ездил по городу на угнанном авто

Один из подозреваемых в убийстве в Екатеринбурге молодой матери Ксении Каторгиной - таксист из Челябинска Марат Ахметвалиев - до совершения тяжкого преступления около месяца передвигался по уральской столице на угнанном автомобиле. Эту информацию удалось выяснить журналистам портала E1.

По их сведениям, мужчина взял в аренду с правом выкупа у одной из челябинских компаний Volkswagen Polo, после чего пропал. Сообщается, что компания писала заявления в полицию, однако добиться возбуждения уголовного дела против Ахметвалиева не смогла.

E1 добавляет, что все это время злоумышленник получал на угнанном авто штрафы и попадал на камеры регистрации.

Накануне «Ura.ru» сообщило, что все трое обвиняемых в убийстве девушки на момент совершения преступления находились в федеральном розыске за вымогательство.

Сейчас Марат Ахметвалиев и двое других подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной - Михаил Федорович и его жена Екатерина Меньшикова - находятся под арестом в СИЗО. Свою вину в суде они признали.

В частности, фигуранты дела заявили, что убийство девушки спланировали заранее с целью похищения ее автомобиля, чтобы впоследствии продать его перекупщикам.