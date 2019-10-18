Опубликованы кадры ожесточенных столкновений националистов с антифашистами в Испании

Сотни ультранационалистов столкнулись с антифашистами в Барселоне. Разнимать конфликт пришлось испанской полиции.

В центра города группы ультранационалистов вышли с флагами правой партии «Основы автономии», а также испанскими флагами с изображением кельтского креста. На опубликованных кадрах можно увидеть, как они выкрикивают фашистские лозунги. Один из демонстрантов был замечен в футболке «Дивизии 250» - подразделения испанских добровольцев в немецкой армии на Восточном фронте во Второй мировой войне.

Напомним, протесты за независимость в Барселоне начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, включая бывшего вице-президента Ориола Джанкераса, к длительным срокам заключения - за проведение незаконного референдума о независимости в 2017 году.