Ленинградское шоссе перекрыли после ДТП с двумя фурами под Москвой: видео

На Ленинградском шоссе в Московской области столкнулись два грузовых автомобиля и фургон - движение в сторону области перекрыто от населенного пункта Чашниково до Радумли.

В соцсетях очевидцы сообщили, что ДТП произошло у поворота на Икшу.

«Движения в сторону Санкт-Петербурга нет, ищите пути объезда», - говорится в сообщении в местном паблике.

В ГУ МЧС России по Московской области «Звезде» сообщили о трех пострадавших, погибших нет.