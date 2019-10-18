Ленинградское шоссе перекрыли после ДТП с двумя фурами под Москвой: видео
В соцсетях очевидцы сообщили, что ДТП произошло у поворота на Икшу.
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На Ленинградском шоссе в Московской области столкнулись два грузовых автомобиля и фургон - движение в сторону области перекрыто от населенного пункта Чашниково до Радумли.
В соцсетях очевидцы сообщили, что ДТП произошло у поворота на Икшу.
«Движения в сторону Санкт-Петербурга нет, ищите пути объезда», - говорится в сообщении в местном паблике.
В ГУ МЧС России по Московской области «Звезде» сообщили о трех пострадавших, погибших нет.