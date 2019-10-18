NI назвал подводный крейсер «Юрий Долгорукий» оружием «Судного дня»

Американское специализированное издание National Interest высоко оценило атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий».

В материале упоминается об успешном залповом пуске четырех ракет «Булава» из акватории Белого моря на Камчатке в мае прошлого года.

Каждая из шестнадцати ракет подводной лодки обычно несет шесть ядерных боеголовок, пишут специалисты. Потенциальный удар, который может нанести крейсер, эксперты сравнивают с ударом по японской Хиросиме. Пуск ракет способен разрушить целые города, утверждается в статье.

Крейсер разработан с учетом новейших стандартов, что позволяет ему оставаться незамеченным на протяжении долгого времени. А из-за необычной траектории полета «Булаву» сложно перехватить.