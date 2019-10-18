Екатеринбург за ночь весь замело снегом: видео

В Екатеринбурге минувшей ночью прошел сильный снегопад: на дорогах образовалась гололедица, снизилась видимость, а мокрый снег налип на электропровода. Жители города опубликовали в соцсетях фото и видео неожиданно пришедшей зимы.

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На кадрах видно, что снегопад действительно был интенсивным. Машины покрылись снежным покровом, а на проезжих частях стало скользко. По данным Е1, на дорогах произошло несколько аварий из-за погодных условий.

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При этом снег довольно быстро начал таять. Сегодня днем также ожидаются осадки, однако температура будет плюсовой. С понедельника, 21 октября, по данным Gismeteo, в Екатеринбурге будет дождливо, а столбик термометра поднимется до +4 - +5 градусов.