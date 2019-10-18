Многомиллионная яхта проплыла по пришвартованным лодкам: видео

Яхта стоимость 24 миллиона долларов неожиданно начала движение и уничтожила несколько лодок. Инцидент произошел седьмого октября в недалеко от Сиэтла.

Капитан Стив Пекхэм из компании Westport Yacht пришвартовал яхту для заправки. В какой-то момент судно само стало двигаться по направлению к другим, небольшим лодкам, протаранив несколько из них.

Местная полиция сообщила в своем Facebook, что речь не идет о влиянии алкоголя или наркотических средств на работу экипажа, что могло повлечь за собой аварию. К счастью, никто не пострадал.

Яхта должна была отправиться в Форт-Лодердейл для доставки новому владельцу. На борту был экипаж из шести человек.

Полиция предполагает, что причиной ЧП могли стать неполадки в бортовой электронике или программном обеспечении. Сейчас дело расследуется следственными органами и полицией США. Компания Westport Yacht пообещала возместить ущерб, пишет Daily Mail.