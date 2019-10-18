Горбачев рассказал о своем письме Путину

Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину.

По его собственному признанию, перед ним не стоит цели стать советчиком, однако по важным вопросам он может обратиться к мировым лидерам в коротком письме. Так, например, экс-политик уже связывался с Эммануэлем Макроном.

«На мировых лидерах сейчас лежит огромная ответственность. Время, прямо скажу, тревожное», - рассказал Горбачев.

Он добавил, что с психологической точки зрения такая ответственность - «большой груз». Это состояние знакомо бывшему президенту СССР по собственному опыту.

Кроме того, Горбачев добавил, что всегда открыто высказывает свое мнение.