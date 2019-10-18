Горбачев рассказал о своем письме Путину
Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину.
По его собственному признанию, перед ним не стоит цели стать советчиком, однако по важным вопросам он может обратиться к мировым лидерам в коротком письме. Так, например, экс-политик уже связывался с Эммануэлем Макроном.
«На мировых лидерах сейчас лежит огромная ответственность. Время, прямо скажу, тревожное», - рассказал Горбачев.
Он добавил, что с психологической точки зрения такая ответственность - «большой груз». Это состояние знакомо бывшему президенту СССР по собственному опыту.
Кроме того, Горбачев добавил, что всегда открыто высказывает свое мнение.
«Иногда замечаю, что мои мысли находят отклик в словах и действиях лидеров», - признался он «Известиям».