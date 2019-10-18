Путин предложил отменить один из международных взносов РФ

Президент России Владимир Путин предложил отказаться от признания работы комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах. Это следует из проекта закона, который был предложен главой страны Госдуме на рассмотрение.

«Комиссия с 1991 года фактически не выполняет своих функций. Российского представителя в ее составе нет. При этом Российская Федерация уплачивает в бюджет комиссии ежегодный взнос», - говорится в тексте документа.

Также отмечается, что при текущей ситуации на международной арене риски злоупотребления полномочиями комиссии со стороны некоторых государств в политических целях существенно повышаются.

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил о готовности рассмотреть в приоритетном порядке этот законопроект в нижней палате парламента. Он подчеркнул, что предложение президента, вероятно, примут.

«Не сомневаюсь, что комитет поддержит проект закона. Ключевым здесь является фактическое бездействие комиссии, а также, и это немаловажно, опасность ее политизации с одновременной гипотетической возможностью использования для нагнетания обстановки на международной арене», - цитирует Слуцкого «Парламентская газета».

Четвертую Женевскую конвенцию о защите гражданского населения в военное время приняли в 1949 году. Документ относится к обычным нормам международного права и должен исполняться не только подписавшими конвенцию странами, но и теми государствами, которые участвовали в вооруженных конфликтах.