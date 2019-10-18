Работал с Ландау и решил уравнение Эйнштейна: легендарному физику Исааку Халатникову - 100 лет

Советский и российский физик Исаак Халатников, который учился у Льва Ландау и вместе с другими учеными разработал решение уравнения гравитации Эйнштейна, накануне отпраздновал 100-летний юбилей.

Поздравить ученого лично приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он пожал руку великому физику и передал поздравительное письмо от президента России Владимира Путина.

«Уважаемый Исаак Маркович! Сердечно поздравляю вас с юбилеем. Вы прошли большую жизненную школу, стойко преодолели тяжелейшие испытания военного времени, самоотверженно восстанавливали страну из руин и всегда чувствуете сопричастность к судьбе отечества, верите в правое дело», - зачитал письмо президента внук Исаака Халатникова.

© Пресс-служба Губернатора Московской области

В честь юбилея Исаака Халатникова было решено присвоить имя физика-теоретика средней общеобразовательной школе № 75, которая находится в Черноголовке, сообщает «360».

Советский и российский физик Исаак Маркович Халатников родился в Екатеринославле (ныне Днепропетровск) 17 октября 1919 года. В студенческие годы Исаак Маркович сдал знаменитый теоретический минимум Льву Ландау. И справились с этой задачей всего 43 человека. Поэтому физик попросил Халатникова стать его аспирантом.

Во время Великой Отечественной войны Исаака Марковича направили в Москву. Там он окончил курс в одной из военных академий. После физик служил в зенитном полку ПВО Москвы.

Широкую известность получила так называемая сингулярность Белинского - Халатникова - Лифшица, это решение уравнения гравитации Эйнштейна.