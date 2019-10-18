Во Франции предотвратили теракт «в стиле 11 сентября»

Во Франции был предотвращен крупный теракт. С таким заявлением выступил глава МВД страны Кристоф Кастанер.

По его словам, преступник собирался последовать примеру террористов, совершивших атаку в США 11 сентября 2001 года и захватить самолет. Злоумышленник был вовремя остановлен полицейскими.

Инцидент, как уточнил французский министр, произошел в сентябре этого года. При этом отмечается: нападение планировалось в другой стране. Намеревавшийся совершить теракт мужчина был арестован, сообщает France Info.

Кастанер добавил, что это была 60-я попытка нападения, которую полицейским удалось предотвратить с 2013 года.