Во Франции предотвратили теракт «в стиле 11 сентября»
Подозреваемого удалось задержать в прошлом месяце.
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Во Франции был предотвращен крупный теракт. С таким заявлением выступил глава МВД страны Кристоф Кастанер.
По его словам, преступник собирался последовать примеру террористов, совершивших атаку в США 11 сентября 2001 года и захватить самолет. Злоумышленник был вовремя остановлен полицейскими.
Инцидент, как уточнил французский министр, произошел в сентябре этого года. При этом отмечается: нападение планировалось в другой стране. Намеревавшийся совершить теракт мужчина был арестован, сообщает France Info.
Кастанер добавил, что это была 60-я попытка нападения, которую полицейским удалось предотвратить с 2013 года.